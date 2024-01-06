FIAT'tan rekor: Beş yıl üst üste Türkiye’de pazar lideri oldu FIAT, 2023 yılında Türkiye toplam otomotiv ve otomobil kategorilerinde en çok tercih edilen marka olurken, toplam pazarda 2019 yılından bu yana zirvede bulunuyor.

AA

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü.

Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.

Zirvede yine FIAT var

FIAT, Türkiye toplam otomotiv satışlarında 2023 yılında da zirvedeki yerini korudu.

2019 yılından bu yana liderliği bırakmayan ve üst üste 5 yıldır lider olan ilk marka unvanını alan FIAT, 2023 yılında 193 bin 622 adetlik toplam satış adedi ile yüzde 15,7 pazar payı elde etti.

Hem otomobil hem toplam otomotiv pazarında en çok tercih edilen marka olan FIAT, otomobil pazarında 125 bin 346 adetle yüzde 13 pazar payı, hafif ticari araç pazarında 68 bin 276 satış adedi ile yüzde 25,7 pazar payı elde etti.

Egea modeli, 8’inci kez, binek otomobil pazarında liderliği elde ederken, hafif ticari araçlar ürün gamının minivan sınıfında yer alan güçlü oyuncusu Fiorino da 42 bin 250 adetlik performansıyla, segmentinde en çok tercih edilen model oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)