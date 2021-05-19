Fitch: Çip krizinin otomotive etkisi tahmin edilenden daha fazla

Fitch Ratings, küresel çapta yaşanan çip sıkıntısının otomotiv sektörünü tahmin edilenden çok daha fazla etkilediğini açıkladı.

Son aylarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka üretimi yavaşlatmak zorunda kaldı.

Çip krizinin çözülebilmesi için hükümetler de devreye girerken, uzmanlar bu sorunun gelecek yıl da devam edeceğini söylüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıkalmada, otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en karlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye çalıştıkları aktarıldı.

ETKİSİ TAHMİN EDİLENDEN ÇOK DAHA FAZLA

Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi.

2022'DE AZALACAK

Birçok otomobil üreticisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde en ağır baskılarla karşılaşmayı beklediğine değinilen açıklamada, sıkıntının 2022'de giderek azalacağı aktarıldı.