Fiyat düştü: Toyota Corolla Hatchback, online rezervasyonla satışta! Online rezervasyon sistemine özel olarak 220 bin TL’ye varan indirimle Corolla Hatchback Hybrid, satışa çıktı.

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Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın hatchback versiyonu yenilenerek satışa sunulmuştu.

Satışlar artık internet üzerinden yapılıyor

Toyota Corolla Hatchback artık online rezervasyon ve özel fiyat avantajıyla satışa sunuluyor.

Toyota’nın 5. jenerasyon hibrit teknolojisine sahip Corolla Hatchback Hybrid modeli, www.toyota.com.tr adresinden rezerve edilebilecek.

Online rezervasyon sistemi ile yıllar boyunca geliştirdiği güçlü satış ve servis ağını dijital platformlara taşıyan Toyota, bu sayede daha geniş müşteri kitlelerine daha hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyor.

İnternete özel fiyat

Toyota müşterileri beğendikleri aracı, donanımı ve rengi seçtikten sonra kredi kartı veya dijital bankacılık kanalıyla araçlarını rezerve edebiliyorlar.

Sportif çizgileri ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Corolla Hatchback Hybrid, aralık ayı sonuna kadar online rezervasyona özel fiyatlarla alınabilecek.

Online rezervasyon sistemine özel olarak 220 bin TL’ye varan indirimle Corolla Hatchback Hybrid, 1 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

20 bin TL’lik ön rezervasyon ücreti ödendikten sonra, satın alım işlemi ve kalan ödeme Toyota’nın Türkiye’nin dört bir yanında yer alan yetkili satıcılarında tamamlanacak.

Yeni Corolla neler sunuyor

Önceki nesil tam hibrit sistemine göre daha yüksek performans sunmasına karşın 101 g/kilometre ile daha düşük emisyonlara sahip olan Corolla Hatchback, 0-100 kilometre/saniye hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda yeni Corolla Hatchback Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 litreye kadar 100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.

Yenilenen Corolla Hatchback Hybrid'de kullanılan daha hafif ve daha küçük yeni lityum-iyon batarya ile ağırlık yüzde 14 azaltılırken, güç çıkışı ise yüzde 14 artırıldı.

Yeni soğutma sistemiyle birlikte daha sessiz bir sürüş sunan 5'inci jenerasyon hibrit sistemi, daha rafine bir sürüş elde edilmesini sağlıyor.

Corolla Hatchback'in kabininin merkezinde ise, 10.5 inç 'Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi', daha hızlı ve sezgisel çalışan ekranıyla, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu Android Auto akıllı telefon entegrasyonunu beraberinde sunuyor.

Toyota, Corolla Hatchback Hybrid’i, Hybrid Flame ve Hybrid Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)