Fiyat yarı yarıya düştü: Yeni Tesla Model Y Türkiye'de satışta Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi Türkiye'de satışa sundu. Otomobilin başlangıç fiyatı yarı yarıya düştü.

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Tesla, dünyanın en tanınmış elektrikli otomobil markalarından biri olarak, geçen yılın nisan ayında Türkiye pazarına resmi olarak girdi.

Türkiye'deki satışlarına Model Y ile başlayan Tesla, rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekse de daha sonra otomobiline birkaç kez zam yapmıştı.

Geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren satışlar düşmeye başlayınca, marka daha ucuz modelini ülkemize getirdi.

Yeni Tesla Model Y satışta

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi Türkiye'de satışa sundu

Bu modelin uygun fiyatlı olmasının nedeni, 160kW limitini aşmıyor olması. Böylece araç, yüzde 10'luk ÖTV dilimine giriyor ve fiyatı yarı yarıya düşüyor.

Fiyat yarı yarıya düştü

15 Nisan'da 3 milyon 204 bin TL'ye satılan Tesla Model Y, yeni versiyonun gelmesiyle artık 1 milyon 700 bin TL'ye alıcı buluyor.

Tesla satışlardan memnun değil

Tesla'nın 2023 yılı aylık satışlarına bakıldığında mayıs ayında 200, haziran ayında da 800 adetlik teslimat gerçekleştirdiği görülüyor.

Temmuz ayında 1500 adet satış gerçekleştiren marka, en yüksek satışını ise 4 bin 700 adetle ağustos ayında yaptı.

Ağustostan sonra Tesla'nın satışları bin adetlerin altında seyretti ve marka, 2023'ü 12 bin 150 adetlik satışla tamamladı.

Satılan araç sayısıyla doğru orantılı bir satış sonrası hizmet servisi sağlanamadığı nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkmaya başladı.

Bu yıla kötü bir başlangıç yapan Tesla ocakta 220, şubatta 75 olmak üzere iki ayda toplam 295 adet Model Y sattı.