Fiyatı 20 bin euro olacak: Volkswagen'in ucuz elektrikli aracı için tarih verildi Volkswagen, giriş seviyesinde yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobilini 2027 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

ensonhaber.com

Volkswagen, Euro 7 emisyon standartlarının gevşetilmesi nedeniyle uygun fiyatlı otomobilini ertelemişti.

Volkswagen, ID.2all konseptini temel alan uygun fiyatlı elektrikli otomobili için müşterilerini biraz daha bekletecek.

Şirket, "e-up!" isimli modelinin yerini alacak yeni giriş seviyesi elektrikli otomobili için çalışmalarını sürdürüyor.

2027'de yollarda olacak.

Volkswagen, giriş seviyesinde yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobilini 2027 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Alman üretici yeni aracının 20 bin euro düzeyinde olacağını açıkladı. Bu planlama kapsamında Volkswagen'in farklı markalar ile de el sıkışabileceği söyleniyor.

Daha önce Wolkswagen'in Renault ile giriş seviyesi elektrikli araç geliştirmek için ortaklık yapacağı iddia edilmişti. Ancak Alman şirket, görüşmelerden tek taraflı olarak çekildi.

Volkswagen, ID.1'den önce ise, Polo boyutlarındaki ID2all modelinin üretim versiyonu piyasaya sürecek.