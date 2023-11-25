Fiyatı cep yakıyor: 2024 Porsche Panamera tanıtıldı! Porsche, yeni nesil Panamera'yı tanıttı. Önceki nesilden daha güçlü olan otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Porsche'nin Panamera modeli makyaj operasyonu geçirdi. Dış tasarımı güncellenen otomobilin, teknolojik alt yapısına da bir takım yeni teknolojiler eklendi.

Yeni nesil Panamera, önceki modellerden çok daha güçlü ve bazı tasarım değişiklikleri içeriyor.

2024 model Porsche Panamera, tasarım özellikleri açısından önceki nesle benzese de bazı küçük değişiklikler var.

Örneğin otomobilde kullanılan yüksek motor gücü, daha fazla soğutmaya ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle aracın ön ızgarasında bazı değişiklikler karşımıza çıkıyor.

Porsche Panamera iç mekan

2024 Panamera'nın iç kısımda bazı değişiklikler var. Örneğin vites kolu, direksiyonun sağ tarafına yerleştirildi.

Böylelikle orta konsolun boşalması sağlandı ve burada aracın klima ve koltuklarının ayarlanmasını sağlayan butonlara yer verildi.

Tam dijital gösterge ekranı ile multimedya ekranına, 10.9 inç boyutlu üçüncü bir ekran daha eşlik ediyor. Bu ekran, yolcunun multimedya sistemini yönetmesini ve araçla ilgili bilgileri incelemesini sağlıyor.

Teknik detaylar

Yeni Panamera'da dört farklı E-Hybrid güç ünitesi yer alıyor. Bunlardan sadece birinin verileri açıklandı. Panamera Turbo E-Hybrid, 4.0 litre twin-turbo V8 motor ve 25.9 kWsa'lik bataryadan güç alan bir elektrik motorundan güç alıyor.

8 ileri çift kavramalı PDK şanzımana sahip model, 670 beygir güç sunuyor. Araç maksimum 314 km/sa ulaşabilirken 0'dan 100'e sadece 3 saniyede ulaşıyor.

Ayrıca bu versiyon yeni Cayenne'de de gördüğümüz gibi 93 km'ye kadar elektrikli sürüş sunuyor.

Hibrit versiyonla birlikte 2.9 litre turbo V6 motora sahip, 348 hp güç ve 500 Nm tork sunan bir versiyonda geliyor.

Porsche Panamera fiyatı

2024 Porsche Panamera'nın fiyatı 107 bin 800 eurodan başlıyor ve Turbo E-Hybrid'te 192 bin 500 euroya çıkıyor.