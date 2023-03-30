Fiyatı görenler üzülecek! Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de Yeni Mercedes-Benz B-Serisi, sportif gövde orantıları ve modern sürüş teknolojileri ile ülkemizde satışa sunuldu.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, yeni B-Serisi'ni ülkemizde satışa sundu.

Sportif gövde orantıları, çok yönlü iç mekânı, modern sürüş teknolojileri ve en güncel MBUX donanımı gibi özellikleriyle dikkat çeken otomobilin fiyat listesi de belli oldu.

Yeni Mercedes-Benz B-Serisi, hafif hibrit desteğine sahip 163 beygirlik benzinli motor, 7 ileri DCT şanzıman ve Progressive donanımıyla tercih edilebiliyor.

Yeni Mercedes B-Serisi neler sunuyor

Yeni B-Serisi, pratik ve ferah iç mekânıyla dikkat çekiyor. Eğlence ve bilgilendirme için biri 10,25 inç olmak üzere standart olarak sunulan çift ekran karşımıza çıkıyor..

Yeni B-Serisi'nin konforlu koltuklarının orta bölümünde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kumaşlar bulunuyor.

Yeni B-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi. İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor.

B-Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor.

RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor. Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.

Fiyat

Mercedes B-Serisi fiyatı 1 milyon 509 bin 500 TL olarak açıklandı.