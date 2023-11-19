Fiyatlar düşebilir: Elektrikli otomobil ÖTV'sinde matrahlar değişti! Gücü 160 kW'ı geçmeyen modellerde matrah değişimi yaşandı. İşte yapılan son değişiklikler.

AA & Ensonhaber

Elektrikli otomobillerin "Özel Tüketim Vergisi" oranlarında değişikliğe gidildi.

Kararla, motor gücü 160 kW altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişiklik yapıldı.

Söz konusu kararla birlikte, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Fiyatlar düşebilir

Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Şimdi ne olacak

Bu karar ile birlikte motor gücü 160 kW geçmeyip matrahı 1.450.000 TL'yi aşmayan modellerden yüzde 10 vergi alınacak.

Matrahı bu seviyenin üstünde olan modellerden ise yüzde 40 vergi alınacak. Gücü 160 kW'ı geçen modellerde ise herhangi bir değişim yaşanmayacak.