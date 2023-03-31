Fiyatlar yükselebilir! Elektrikli araçlarda çelik sorunu yaşanıyor Sektör kaynaklı raporlara göre, sadece birkaç yıl içinde manyetik çelik üretiminin yetersiz kalacağı söyleniyor.

Son zamanlarda elektrikli araç fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Tesla, General Motors ve Ford gibi üreticiler fiyatları düşürürken, piyasadaki rekabet de fiyatları aşağıya çekiyor.

Lityum, bakır ve kobalt gibi ham maddelerin fiyatlarındaki düşüş, elektrikli otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Araç bataryaları için önemli bir bileşen olan lityumun fiyatı, ocak ayından bu yana yüzde 20 oranında düştü.

Çelik üretiminde sorun yaşanıyor

Elektrikli otomobiller için en kritik parça lityum olsa da bir başka kritik bileşen daha bulunuyor: Manyetik çelik.

Sektör kaynaklı raporlara göre, sadece birkaç yıl içinde manyetik çelik üretiminin yetersiz kalacağı söyleniyor. Öte yandan üreticiler de bu alanda rekabet etmek için üretimi artırmaya çalışıyor.

Analistler, elektrikli araç motorları için gerekli olan manyetik çelik arzının bu on yılının sonundan önce talebi karşılamakta zorlanabileceğini tahmin ediyor.

Manyetik çelik, güç kaybını azalttığı için motorlar, jeneratörler ve transformatörler gibi elektromanyetik cihazlarda kullanılıyor.

Manyetik çelik üretimi son derece zorlu bir süreç ve siparişlerin teslimat süreleri zaman zaman bir yıla uzayabiliyor.

Şu anda manyetik çeliğin çok büyük bir kısmı Güney Kore, Japonya ve Çin’de üretiliyor

Yüksek kaliteli manyetik çeliğe olan küresel talebin 2027 yılında yüz binlerce tona, 2030 yılında ise bir milyon tonun üzerine çıkacağı söyleniyor.