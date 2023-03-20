Ford, 1.2 milyon otomobilini geri çağırdı Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford, ABD'deki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısındaki sızıntı nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri, araçlarda karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle zaman zaman büyük çaplı geri çağırmalar başlatıyor.

ABD'li otomobil devi Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.

Etkilenen modeller

ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada, ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların, hidrolik sıvılarında sızıntı riski olduğu belirtildi.

Detaylara bakıldığında, sızıntı nedeniyle fren pedalının yükselme yaşayabildiği, bunun da sürüş sırasında yavaşlamayı azalttığı ve kazalara sebebiyet verebileceği aktarıldı.