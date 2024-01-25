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Ford 1,9 milyon aracını geri çağırıyor: Parçaların kopma riski var!

Ford 1,9 milyon aracını geri çağırıyor: Parçaların kopma riski var! Ford, bazı donanım parçalarının araçtan koparak trafikte tehlike yaratma riskinin ortaya çıkması ile yaklaşık 1,9 milyon Explorer SUV aracını geri çağırma kararı aldı.