Ford 1,9 milyon aracını geri çağırıyor: Parçaların kopma riski var!

Otomobil üreticileri, araçlarında ortaya çıkan çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geniş çaplı geri çağırma programları başlatıyor. Şimdi bu üreticilere ABD'li Ford da katıldı.
Ford, ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon Explorer SUV modelini geri çağırıyor. Geri çağırma, 2011 ile 2019 model yılları arasında üretilen Explorer'ları kapsıyor.
Parçalar araçtan kopabilir
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan belgeler, ön cama yakın tavan kaplamasını tutan klipslerin gevşeyebileceğini ve fırlayarak trafikte tehlike yaratacağını söylüyor.
Belgeler, Ford'un ilk başta parçanın ağırlığının düşük olması nedeniyle geri çağırmaya karşı çıktığını söylüyor.
Ancak şirket, ABD'li düzenleyicilerin sorunun bir güvenlik tehlikesi olduğunu belirlemesinin ardından geri çağırma kararı aldı.
Bayiler, klipslerin yerine oturduğundan emin olmak için parçaları inceleyecek. Şirket, araç sahiplerine 13 Mart'tan itibaren bilgi verecek.
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