Ford 2020'de 1,3 milyar dolar zarar etti

Ford 2020'de 1,3 milyar dolar zarar etti

Ford, 2020'nin tamamında 1,3 milyar dolar zarar ederken, 127,1 milyar dolar satış geliri gerçekleştirdi.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri için, 2020 yılı pek de istenildiği gibi geçmedi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, dördüncü çeyrek ve 2020'nin tamamına ilişkin mali sonuçlarına göre, 2020'nin tamamında 1,3 milyar dolar zarar ederken, 127,1 milyar dolar satış geliri elde etti.

ABD'li şirket, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 1,9 milyar dolar düzeltilmiş serbest nakit akımı üretirken, yılı yaklaşık 31 milyar dolar daha fazla nakitle ve yaklaşık 47 milyar dolar toplam likiditeyle tamamladı.

Ford'un dördüncü çeyrekteki faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK), bir önceki yıla göre 485 milyon dolar artışla 1,7 milyar dolar oldu.

ÇİN'DEKİ SATIŞLAR ARTTI

Ford'un Çin'deki perakende satışları 2020'nin son çeyreğinde sektör genelinden daha yüksek bir seviye olan yüzde 30 oranında artış gösterdi ve şirket Çin'de ardı sıra dördüncü çeyrekte de pazar payını artırmayı başardı.

Ford'un Çin'deki araç satışlarının yüzde 36'sı SUV'lardan, yüzde 45'i ise ticari araçlardan, yani kamyonet, minibüs ve pikaplardan oluşuyordu.