Ford, 2030’da Avrupa'da sadece elektrikli araç satma planından vazgeçti Ford, 2030’dan sonra Avrupa’da sadece tamamen elektrikli araçlar satma planından geri adım attı.

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Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan ABD merkezli üretici Ford, 2025 yılına kadar elektrikli araçlara 22 milyar dolar, otonom araçlara da 7 milyar dolar olmak üzere 29 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, Avrupa'da satacağı tüm otomobillerin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.

Ford geri adım attı

Ford, 2030’dan sonra Avrupa’da sadece tamamen elektrikli araçlar satma planından geri adım attı.

Ford’un Avrupa’daki Genel Müdürü Martin Sander, Ford markalı içten yanmalı araçların 2030 sonrasında da görebileceğimizin sinyallerini verdi.

Sander, Londra’da gerçekleştirilen otomobil odaklı bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada talep olursa içten yanmalı otomobilleri üretmeye devam edebileceklerini ifade etti.