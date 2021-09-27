Ford, 38 bin aracını geri çağırıyor

Ford, ön camının yanlış yapıştırılması ve açılır tavan problemleri nedeniyle 38 bin Mustang Mach-e modelini geri çağırmaya karar verdi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, 24 Şubat ile 18 Haziran arasında üretilen Mustang Mach-E modeli tüm otomobilleri geri çağırma programına dahil etti.

Geri çağırmanın en büyük nedenlerinden ikisi ise ön camının yanlış yapıştırılması ve açılır tavan problemleri olarak açıklandı.

Automotive News haberine göre, Kuzey Amerika ve Avrupa'da bulunan 38 bin 714 otomobilin geri çağırma listesinde. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda, Kanada'daki yaklaşık 5 bin Mach-e modeli de geri çağrılmıştı.

ÖN CAM VE TAVANDA KOPMA SORUNLARI

Ford, ön camların kaza esnasında kopması gibi ciddi bir problemle karşı karşıya. Aynı şekilde cam tavanın seyir halindeyken kopması da en az diğer problem kadar ciddi.

ABD'li üretici konuyla ilgili olarak hiç kimsenin yaralanmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirtti. Ancak bayilerde ön camın ve cam tavanın değiştirileceğini söyledi.

Yılın başından beri ABD'de toplamda 17 bin 277 adet Mach-e satıldı. Ancak mart ayında gevşek alt şasi cıvataları sebebiyle 1.258 adet araç geri çağrılmıştı. Görünüşe göre Mach-e modellerindeki sorunlar önümüzdeki aylarda da devam edecek.



Kaynak: Insideevs