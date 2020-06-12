Ford, 6 Temmuz'dan itibaren normale dönmeyi planlıyor

Ford, ABD'deki fabrikalarındaki üretimini 6 Temmuz'dan itibaren koronavirüs öncesi düzeylere yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarını kapatmış ve üretimi durdurmuştu.

Otomobil üreticileri her ne kadar daha sonra üretime yeniden başlasa da bu sefer de düşük talep nedeniyle üretimi yavaşlattı.

Bu üreticilerden biri olan Ford, koronavirüs pandemisinin gerektirdiği olağanüstü önlemler çerçevesinde, ABD genelindeki üretimini mart sonunda durdurmuştu.

"6 TEMMUZDA NORMALE DÖNECEĞİZ"

ABD genelindeki fabrikalarındaki üretimi 18 Mayıs'tan itibaren başlatan Ford, bu tarihten itibaren üretimi kademeli olarak artırıyor.

Şirket, ABD'de bulunan fabrikalarındaki üretimini 6 Temmuz'dan itibaren koronavirüs öncesi düzeylere yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

ABD Detroit merkezli araç üreticisi Ford, Volkswagen AG ile, üç farklı elektrikli modelin ortak üretimine ilişkin bir anlaşma yaptıklarını da açıklamıştı.

Buna göre iki şirket; birisi Ford, diğeri de Volkswagen tarafından geliştirilen iki van model ve bir de Ford'un geliştirdiği pikap model olmak üzere üç modelden toplam sekiz milyon adet üretim yapacaklar.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, anlaşmayla ilgili olarak, "Bu iş birliği araçların geliştirme maliyetlerini düşürecek." dedi.