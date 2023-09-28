Ford, ABD'de 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasının inşaatını durdurdu Ford, Çin merkezli Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketinin teknolojisini kullanarak ABD'de batarya fabrikası kurmak için 3.5 milyar dolar yatırım yapmıştı. Ancak gelen bilgilere göre şirket, fabrikanın inşaatını durdurmak zorunda kaldı.

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ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Çin merkezli batarya üreticisi CATL şirketinin teknolojisini kullanarak yeni batarya üretim tesisi açacağını duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, 3.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek fabrikanın Michigan eyaletinde kurulacağı belirtildi.

Söz konusu tesiste, LFP bataryalarının üretimine 2026'da başlanması planlanıyordu. Öte yandan, başlangıçta 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği de verilen bilgiler arasındaydı.

İnşaat durduruldu

Ford, Michigan'da açacağı 3.5 milyar dolarlık elektrikli araç batarya fabrikasının inşaatını durdurdu.

Kararın nedenleri resmi olarak açıklanmadı ancak projenin duraklatılması yerel halkın protestoları, Ford'un Çin teknolojisi kullanma planlarına yönelik memnuniyetsizlik ve otomobil işçilerinin greviyle ilişkilendiriliyor.

Aktarılan bilgilere göre yerel halk, 200 bin metrekareden daha büyük bir arazinin tarım için kullanılması yerine bu alanda bir işletmenin kurulacak olmasından rahatsız.

ABD'li yetkililer ise Ford'un, üretilecek lityum demir fosfat bataryanın teknolojisini lisanslamak için Çinli CATL firması ile kurduğu ilişkiye karşı çıkıyor.