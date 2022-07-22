Ford binlerce kişiyi işten çıkaracak

Ford Motor'un çalışan sayısını önümüzdeki haftalarda 8 bin civarında azaltması bekleniyor.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

ABD merkezli Fotor Motor'un, elektrikli otomobil operasyonlarını finanse etmek için kârlarını artırmaya çalıştığı ve gelecek haftalarda 8 bin kadar çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

İşten çıkarmalar, geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerin üretimlerinden sorumlu Ford Blue biriminde yapılacak.

3 milyar dolarlık maliyet azaltma planı

Söz konusu hamle, Ford'un CEO'su Jim Farley'nin 2026'ya kadar 3 milyar dolarlık maliyet azaltma planının önemli bir parçası.

Farley, Ford Blue'yu “tüm işletme için kâr ve nakit motoruna” dönüştürmek istediğini söylemişti.

Ford, işten çıkarmaların büyük kısmının beklendiği ABD'de yaklaşık 31 bin maaşlı eleman çalıştırıyor.