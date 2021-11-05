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    Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

    Ford, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar koronavirüse karşı aşılanmasını zorunlu kılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 08:52
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    Ford, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

    ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, koronavirüs ve çip krizi nedeniyle geçtiğimiz aylarda zaman zaman üretime ara vermişti.

    Aşı konusunda kararlı bir adım atan Ford, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar koronavirüse karşı aşılanmasının zorunlu olacağını söylerken, aşı olmayan çalışanların ücretsiz izne ayrılacaklarını duyurdu.

    AŞILAMA ORANI YÜZDE 84

    Şirket çalışanlarının yüzde 84’ünden fazlasının halihazırda aşılandığı aktarılırken, aşılanmayanların 30 güne kadar ücretsiz izne ayrılacağı bildirildi.

    FORD

    Ford Motor'un, yaklaşık 32 bin çalışanını bilgilendirdiği aktarılan haber ile ilgili açıklamada bulunan şirket sözcüsü Monique Brentley, "İş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor." dedi.

    Dünyanın önemli şirketleri,koronavirüse karşı aşılamayı zorunlu tuttuğunu açıklamış; başta Google, Facebook ve Microsoft olmak üzere birçok şirket ofislerinin açılma tarihini ertelemişti.

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