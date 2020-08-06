Ford CEO'su Jim Hackett, görevi bırakma kararı aldı

Ford CEO'su ve yöneticisi olan Jim Hackett, yıl sonunda görevi bırakacağını resmen doğruladı.

Koronavirüs pandemisinin gerektirdiği olağanüstü önlemler çerçevesinde, ABD genelindeki üretimini mart sonunda durduran ve temmuzda yeniden üretime başlayan Ford, üst düzey bir değişikliğe gidiyor.

Ford CEO'su ve yöneticisi olan Jim Hackett, yıl sonunda görevini bırakacağını resmen açıkladı. Markanın yeni patronu, Jim Farley olacak. Farley, 1 Ekim'den itibaren yeni görevine başlayacak.

Hackett'ın Ford ile olan hikayesi görevi bırakmasıyla son bulmayacak. Ekim ayında koltuğunu bırakacak olan CEO, 2021 yılının Mart ayında kadar Ford'un özel danışmanı olarak görev yapmaya devam edecek.

FORD KAN KAYBEDİYOR

ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi olan Ford, dünyadaki en büyük ikinci pazarı olan Çin'de bir süredir kan kaybediyor.

Geçen yıl Çin'de 778 milyon dolarlık kayıp yaşayan marka, 11 milyar dolarık bir yeniden yapılanma sürecine girmişti.