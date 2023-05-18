Ford, Çin'de elektrikli araç yatırımlarını azaltacak ABD’li otomotiv üreticisi Ford, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı Çin’de yatırımlarını azaltacağını duyurdu.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, dünyanın en büyük elektrikli araç (EV) pazarı olan Çin'deki yatırımlarını azaltacağını açıkladı..

Ford CEO'su Jim Farley, Çin'deki yerli elektrikli araç rakipleri karşısında batılı otomobil üreticilerinin başarı garantisi olmadığına" dikkat çekerek daha az sermaye riski alacaklarını söyledi.

Çinli markaların üstünlüğü var

Volkswagen, Mercedes-Benz ve General Motors gibi üreticiler, elektrikli araç üretimini işlerinin odağına almış olsalar da Çin’de yerli rakipler karşısında pazar payı kaybediyorlar.

VW bu kaybedilen payı geri almak için Çin pazarındaki harcamaları artıracağını duyurmuştu. Ancak ABD’li Ford, geleneksel rakiplerinden farklı bir yol izleyecek.

Çin genelinde 8 tesisi olan Ford’un pazar payı 2016’dan bu yana yarıya düştü. ABD’li grubun Çin’deki araç satışları 2022’de on yıldır ilk kez 500 binin de altına indi.