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    Ford, çip krizi nedeniyle ABD'de üretimi yine askıya alıyor

    Ford, küresel çip tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalardaki üretimi yeniden durduracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:13
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    Ford, çip krizi nedeniyle ABD'de üretimi yine askıya alıyor

    Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok marka, fabrikalarda üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı almıştı.

    Ford Motor Company, çip krizi nedeniyle bu hafta ABD, Meksika ve Kanada'daki fabrikalarında üretimi askıya almayı veya önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

    Şirket sözcüsü Kelli Felker bir e-postada, ABD'li otomobil üreticisinin Ohio Montaj Fabrikası'ndaki üretimi ve Kansas City Montaj Fabrikasındaki Transit minibüsünün üretim hattını durduracağını söyledi.

    Ayrıca; Kentucky Truck, Chicago ve Dearborn (Michigan) Truck montaj fabrikalarında azaltılmış vardiyalarla üretim yapılacak.

    MEVCUT ÇEYREK ZORLU GEÇECEK

    Geçen hafta Ford, kıtlık nedeniyle Kuzey Amerika'daki sekiz fabrikada üretimi askıya aldı veya azalttı. Ford daha önce, mevcut çeyreğin çip sıkıntısı nedeniyle araç üretimi için en düşük nokta olacağını söylemişti.

    FORD


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