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    Ford, çip krizi nedeniyle Almanya'da üretimi durduruyor

    Ford, çip krizi nedeniyle Almanya'da üretimi durduruyor

    Yılın ilk çeyreğinde rekor kâr açıklayan Ford, çip krizi nedeniyle Almanya, Köln'deki üretimi durdurma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:05
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    Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok marka fabrikalarda üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı almıştı.

    2021 yılının ilk çeyreğinde 3.26 milyar dolar net kâr elde ettiğini açıklayan Ford da çip krizinden yara aldı.

    Geçtiğimiz günlerde şirketten yapılan açıklamada, küresel çip tedarik sorunları nedeniyle üretimin yarı yarıya azalacağı sinyalleri verilmişti.

    ALMANYA'DA ÜRETİM DURUYOR

    Alman Bild Gazetesi'nin kaynaklarına dayanan haberine göre, Köln'deki Ford fabrikasının işçileri 3 Mayıs ile 18 Haziran ve 30 Haziran ile 9 Temmuz arasında, kısa süreli vardiyalar halinde çalışacaklar.

    Aradaki sürede ise fabrika tamamen kapalı olacak. Habere göre, Köln'deki Ford fabrikasında normal çalışma düzeninde ağustos ayında geçilmesi bekleniyor.

    Ford, çip krizi nedeniyle Almanya da üretimi durduruyor #1

    Ford, daha önce de aynı nedenlerle ABD'deki birçok fabrikasında üretimi durdurmuştu.

    Ford’un Finans Direktörü John Lawler, muhtemelen önümüzdeki yıla kadar bu sıkıntının belirli oranlarda süreceğini söylemişti.

    Çip tedarikinde yaşanan bu sıkıntının yılın ikinci yarıda biraz düzelecek olmasına rağmen Ford, üretim planlarının normalin yüzde 10 altında olacağını açıklamıştı.

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