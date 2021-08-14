Ford, çip krizi nedeniyle bazı sevkiyatları erteledi

Ford, çip krizi nedeniyle Mach-E elektrikli araçlarının sevkiyatını erteleme kararı aldı.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok marka fabrikalarda üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı almıştı.

Şu ana kadar bazı fabrikalarında üretimi yavaşlatmak zorunda kalan ABD'li üretici Ford, çip krizinin etkilerini henüz atlatabilmiş değil. Şirket, tedarik sıkıntıları nedeniyle Mach-E elektrikli araçlarının sevkiyatını erteleme kararı aldı.

6 HAFTA GECİKME

Ford, konuyla alakalı yaptığı duyuruda araç siparişi veren müşterilerinin, teslimatlarında en az altı haftalık bir gecikme yaşanacağını bildirdi. Ayrıca üretici, gecikmeyi telafi etmek adına da 700 mil (1.126 KM) fazladan sürüş imkanı sağlayan ekstra 250 kWh değerinde ek şarj desteği sağlayacağını aktardı.

Amerikan otomobil üreticisi, yaşanan gecikme dolayısıyla müşterilerine gönderdiği e-postada konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Mustang Mach-E aracınızı teslim etmek için durmadan çalışırken, araç teslimatınızın en az altı hafta erteleneceğini tahmin ediyoruz. Aracınız için gerekli çip tedariği sağlandığında araç durumunuz güncellenecek ve tahmini teslimat haftasını içeren bir e-posta gönderilecek.”

Ford’un sağlayacağı ek şarj ile birlikte, Mach-E sahiplerinin elektrikli otomobilleri ile aldıkları ücretsiz şarjın böylelikle iki katına çıktığı da belirtiliyor.