Ford, çip krizi nedeniyle Kocaeli'deki üretime ara verecek

Yarı iletken sorunları yaşayan araç üreticisi üreticisi Ford, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yer alan fabrikasındaki üretimlere ara vereceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle Türkiye'deki otomotiv sektörü de yara aldı.

Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Kocaeli fabrikalarında 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında üretimi durduran ve ardından bu süreyi hazirana kadar uzatan Ford Otosan, şimdilerde benzer bir karar daha aldı.

GÖLCÜK'TEKİ ÜRETİME ARA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üretim yapan Ford, yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle araç üretimini 6-17 Kasım tarihleri arasında durduracak.

Markanın Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarındaki ise üretim aksamadan devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, çip tedarik sorunlarının gelecek yılın sonlarına kadar devam edebileceğini açıklamıştı.