Ford, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

Ford, dünya genelinde yaşanan çip tedarik sıkıntıları nedeniyle Kuzey Amerika'daki fabrikalarında üretimi durdurma kararı aldı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri için 2020 yılı, pek de istenildiği gibi geçmedi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, dördüncü çeyrek ve 2020'nin tamamına ilişkin mali sonuçlarına göre, 2020'nin tamamında 1.3 milyar dolar zarar ederken, 127.1 milyar dolar satış geliri elde etti.

ÜRETİM TAMAMEN DURUYOR

Son dönlemlerde yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da üretimi yavaşlatma kararı alan şirket, şimdi de ABD'deki fabrikalarında üretimi tamamen durdurma kararı aldı.

Ford, yaptığı açıklamada, çip sıkıntılarına ek olarak ABD’de yaşanan kış fırtınalarından kaynaklanan parça kıtlığı nedeniyle elindeki parçalarla araçların montajını yapacağını ve diğer parçalarla tamamlayıp gönderene kadar, “birkaç hafta” araçları fabrikalarda tutacağını belirtti.

Ford ayrıca, Almanya’nın Köln kentinde Fiesta model araçları üreten fabrikada üretime 1-16 Mart ve 22 Mart tarihlerinde ara verecek. ABD'deki Louisville ve Kentucky fabrikalarında ise üretim en az bir gün durdurulacak, daha sonra vardiya azaltılacak.

Parça tedariki sıkıntısı nedeniyle yaşanacak masraf, şirketin 2021 yılı için tahminlerine de yansımıştı. Şirket, çip tedarikindeki sorunlar nedeniyle 2021 kârının 1 milyar dolar ile 2.5 milyar dolar azalabileceğini söylüyor.