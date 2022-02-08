Ford, çip krizi nedeniyle üretimi durduruyor

Ford; çip krizi nedeniyle Michigan, Chicago ve Cuautitlan, Meksika'daki fabrikalarda çalışmayı durduracak.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok marka fabrikalarda üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı almıştı.

Ford Motor Company, çip krizi nedeniyle önümüzdeki hafta ABD, Meksika ve Kanada'daki sekiz fabrikasında üretimi askıya almayı veya önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

Otomobil üreticisi, daha önce yarı iletken tedarik sıkıntısının mevcut çeyrekte araç satışlarında azalmaya yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ETKİLENECEK MODELLER

Değişiklikler, Ford Bronco ve Explorer SUV modellerininb yanı sıra; Ford F-150 ve Ranger kamyonetleri, Ford Mustang Mach-E elektrikli crossover ve Lincoln Aviator SUV gibi araçların üretimini azaltacak.

Şirket, bir hafta boyunca uygulanması planlanan değişikliklerden yarı iletken çip sıkıntısının sorumlu olduğunu bildirdi.