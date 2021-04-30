Ford, çip krizi nedeniyle üretimi yarı yarıya düşürecek

Yılın ilk çeyreğinde rekor kâr açıklayan Ford, çip krizi nedeniyle üretimi yarı yarıya düşürme kararı aldı.

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle birçok marka fabrikalarda üretimi durdurma veya yavaşlatma kararı almıştı.

2021 yılının ilk çeyreğinde 3.26 milyar dolar net kâr elde ettiğini açıklayan Ford da çip krizinden yara aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel çip tedarik sorunları nedeniyle üretimin yarı yarıya azalacağı sinyalleri verildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILA KADAR SÜRECEK"

Ford’un Finans Direktörü John Lawler, ikinci çeyrekte çip kıtlığının en düşük seviyede olması gerektiğini, ancak muhtemelen önümüzdeki yıla kadar bu sıkıntının belirli oranlarda süreceğini söyledi.

Çip tedarikinde yaşanan bu sıkıntının yılın ikinci yarıda biraz düzelecek olmasına rağmen Ford, üretim planlarının normalin yüzde 10 altında olacağını belirtti.

Ford ayrıca, kriz nedeniyle bazı çip parçaları olmayan yaklaşık 22 bin araç ürettiğini ve çipler mevcut olduğunda onların üretiminin tamamlanacağını söyledi.

Ford, tüm yıl vergi öncesi gelirinin çip kıtlığı nedeniyle 2,5 milyar dolarlık kesinti dahil olmak üzere 5,5 milyar ila 6,5 ​​milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.

Ford, özellikle en kârlı pazarı olan Kuzey Amerika’daki yonga kıtlığından yararlandı. Düşük üretim, araçları daha bulunamaz hale getirdi ve marka, üretimi en çok satan F Serisi kamyonet gibi araçların daha yüksek kârlı versiyonlarına kaydırdığı için fiyatları yükseltti.