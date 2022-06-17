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    Ford, devrilme riski taşıyan 3 milyon aracını geri çağırıyor

    Ford, yanlışlıkla devrilme riskini artırabilecek bir şanzıman sorunu nedeniyle ABD'de 2.9 milyondan fazla aracını geri çağırma listesine ekledi.
    • 17.06.2022 - 08:37
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    Ford, devrilme riski taşıyan 3 milyon aracını geri çağırıyor

    ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, şimdilerde büyük bir sorunla uğraşmak zorunda. Gelen bilgilere göre şirketin bazı araçları devrilme riskiyle karşı karşıya.

    Ford, yanlışlıkla devrilme riskini artırabilecek bir şanzıman sorunu nedeniyle ABD'de 2.9 milyondan fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

    Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi web sitesinde yayınlanan belgelerde, vites değiştirme kablosunu şanzımana bağlayan bir mekanizmanın bozulabileceğini veya ayrılabileceğini söylüyor. Bu, araçların istenen vitese geçmesini durdurabilir.

    Parka kaydırıldığı düşünülen bir araç, aslında farklı bir viteste olabilir ve bu da aracın kaymasına neden olabilir.

    ford

    Yaralananlar var

    Ford, belgelerde sorun nedeniyle dört yaralanma raporu ve başka altı maddi hasar iddiası olduğunu bildiğini söylüyor.

    Şirketin sorunla ilgili 1.630 garanti raporu ve 233 şikayeti var. Bayiler ilgili mekanizmayı değiştirecek ve koruyucu bir kapak ekleyecek. Sahipler, 27 Haziran'dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.

    Etkilenen modeller

    Geri çağırma, 2013 - 2019 Escape, 2013 - 2018 C-Max, 2013 - 2016 Fusion, 2013 - 2021 Transit Connect ve 2015 - 2018 Edge araçlarını kapsıyor.


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