Ford, düşük talep nedeniyle bir modelinin daha üretimini azaltıyor Ford Motor, müşterilerin gösterdiği talep doğrultusunda elektrikli pick-up'ı "F-150 Lightning"in üretimini azaltacağını duyurdu.

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Ford Motor'dan yapılan açıklamada, Bronco ile Ranger modellerine olan talebi karşılamak amacıyla Michigan Montaj Fabrikası'nda yaklaşık 900 kişinin işe alınmasının planlandığı açıkladı.

Yeni Ranger ve Ranger Raptor'ın bu yıl piyasaya sürüleceği, Michigan'daki montaj fabrikasında, üç ekibin haftanın 7 günü iki vardiya çalışacağı belirtildi.

F-150 Lightning üretimi azalıyor

Açıklamada ayrıca, şirketin müşteri talebine göre gazla çalışan ve hibrit F-150 pick-up modellerinin üretimini ölçeklendirme kapasitesinin bulunduğu belirtilerek, serinin elektrikli modeli F-150 Lightning'in üretiminin de azaltılacağı açıklandı.

Şirketin Rouge Elektrikli Araç Merkezi'nde 1 Nisan'dan itibaren tek vardiyaya geçilecek.

Üretimin azalması kararından yaklaşık 1400 çalışan etkilenecek. Bu çalışanların yaklaşık 700'ü Michigan Montaj Fabrikası'na transfer edilecek.

Açıklamada, Ford'un yeni nesil elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtilerek, şirketin küresel elektrikli araç satışlarında beklenenden daha az da olsa 2024 yılında büyümenin devam etmesini öngördüğü kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)