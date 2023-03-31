Ford, elektrikli araç bataryalarına 4,5 milyar dolar yatıracak Ford, elektrikli araç batarya malzemeleri fabrikası için 4,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, elektrikli araçlar için batarya malzemelerinin üretimine yönelik yeni bir yatırım kararı aldı.

Nikel tesisine ortak oldu

4,5 milyar dolarlık yeni yatırım kararı çerçevesinde otomobil devi, Endonezya'da gerçekleştireceği yatırım ile PT Vale Endonezya ve Çinli Zhejiang Huayou Cobalt'ın da hissedarlar arasında yer aldığı nikel işleme tesisine ortak oldu.

Yatırım, Ford'un Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'daki ilk yatırımı olarak dikkat çekiyor.

Yatırımın gerekçesi olarak ise bataryaların elektrikli araçlar için maliyet artırıcı etkisi sebep olarak görülüyor.

Otomobil üreticisi, bu yatırımı ile elektrikli araç üretimindeki maliyetleri azaltmayı amaçlıyor.