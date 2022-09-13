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    Ford, elektrikli araç fiyatlarını düşürecek

    Gelen bilgilere göre Ford, bayilerle anlaşarak elektrikli araç ücretlerini düşürmeye çalışacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 09:07
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    Ford, elektrikli araç fiyatlarını düşürecek

    Son yıllarda, elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesiyle birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor. Ancak son zamanlarda sektörde yaşanan sorunlar, fiyatları yukarıya doğru çekiyor.

    Son yayınlanan rapora göre ABD'li otomobil üreticisi Ford, Tesla'nın stratejisini uygulayarak elektrikli araç fiyatlarını aşağıya çekmek istiyor.

    Tesla, kurduğu dağıtım ağı sayesinde müşterilerine araçlarını kendi ulaştırıyor. Bu sayede araya herhangi bir bayi girmediği için araçların fiyatlarında ekstra satış maliyetleri bulunmuyor.

    Ford CEO'su sahaya iniyor

    Reuters tarafından yayınlanan rapora göre Ford CEO'su Jim Farley, bayiler ile toplantı gerçekleştirebilmek adına bu hafta Las Vegas'a gidecek.

    Yapılacak toplantılarda bayilerin şirketin artan elektrikli otomobil sayısını nasıl sattığını düzenleyecek anlaşmalar tartışılacak.

    ford

    Analistlerin açıklamalarına göre, şirketin CEO'su Jim Farley, bu tasarruflarla birlikte elektrikli otomobil fiyatlarının 2000 dolar düşmesini hedefliyor.

    Bayiler ise yapılan görüşmelerde kâr ile ilgili herhangi bir sabitlemenin yapılması durumunda şirketi dava edebileceklerini belirtiyor.


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