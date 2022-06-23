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    Ford, elektrikli araç üretimi için İspanya'yı seçti

    Ford, elektrikli otomobil üretimi için tercihini İspanya'nın Valencia kentinden yana kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:40
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    Ford, elektrikli araç üretimi için İspanya'yı seçti

    Son yıllarda, elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesiyle birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Ford'un Avrupa'da elektrikli araç üretimi için İspanya'nın Valencia kentini seçtiğini duyurdu.

    Rowley, Almanya'da 2025 yılına kadar Focus modelinin üretilmeye devam edeceğini de ifade etti.

    İşten çıkarmalar olacak

    Öte yandan Rowley, elektrikli araç üretimi için daha az çalışana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Almanya ve İspanya'daki operasyonlarında ciddi düzeyde işten çıkarmalar yapılacağını söyledi.

    Şirketin 2026 yılında dek Avrupa'da yıllık 600 bin elektrikli araç satmayı planladığı belirtildi. Bununla birlikte AB, Ford Otosan'ın Ford Romania'yı devralma işlemine de onay verdi.

    ford


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