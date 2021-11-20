Ford, elektrikli araç üretimini iki katına çıkaracak

Ford, sektörde Tesla ve General Motors ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üretimini iki kat arttırmayı düşünüyor.

Markaların elektrikli otomobil çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, rekabet de her geçen gün artıyor. Özellikle ABD pazarında Tesla ve General Motors'un çalışmaları, Ford'u tedirgin etmişe benziyor.

Dev otomobil üreticisi Ford, en büyük elekrikli araç üreticisi olmak için yeni bir adım atıyor. Sektörde Tesla ile yarışmak isteyen şirket, elektrikli araç üretimini iki katına çıkarmak istiyor.

2023 yılı sonuna kadar her yıl 600 bin araç üretmeyi planlayan ABD merkezli üretici; Mustang Mach-E, F-150 Lighning ve E-Transit modellerinin üretimine yoğunlaşacak

FORD'DA İŞLER ŞİMDİLİK İYİ GİDİYOR

Şirketin Ceo’su Jim Farley, mevcut elektrikli araç serisinin oldukça popüler olduğunu ve büyük talep artışı yaşadıklarını dile getirdi.

Bununla beraber şirketin Mustang March-E modeli üç kıtada satışa sunulurken, Ford F-150 Lighning modelinin 100 bin adet rezervasyon rakamına ulaştığı bildiriliyor.

F-150’de yaşanan yüksek talep karşısında üretimi arttırmak için 250 milyon dolar yatırım yapan Ford, artık bu araçtan yılda 80 bin adet üretecek.

Ford'un uzun süredir rekabet ettiği bir diğer şirket General Motors ise, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.