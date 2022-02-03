Ford, elektrikli araçlar için 20 milyar dolar yatırım yapacak

Ford, elektrikli araçlar için 20 milyar dolar yatırım yapacak

Ford, 20 milyar dolarlık dev yatırımla elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Elektrikli otomobil pazarına dev yatırımlar açıklayan otomobil üreticilerine Ford da eklendi. ABD merkezli şirket, sektöre giriş yapmak için 20 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Otonom ve elektrikli araç geliştirmek için 2025 yılına kadar üretilecek araç operasyonlarını yeniden düzenleyecek olan Ford, bünyesine yeni isimler de katıyor.

DEV TRANSFERLER YAPIYOR

Ford'un içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçişisini denetleyecek yeni isim, Apple ve Tesla gibi büyük şirketlerde görev yapan Doug Field olacak.

Apple'ın elektrikli araç projesine öncülük eden ve bazı özel projelerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Field, ayrıca Tesla'da baş araç mühendisi olarak çalışmıştı.

Otomobil üretimindeki odağını elektrikli araçlara çeviren Ford, yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte sektöre liderlik eden Tesla ile rekabet etmeyi planlıyor.