Ford, elektrikli araçlar için Almanya'daki fabrikasına 1 milyar dolar yatırım yapacak

Ford, elektrikli araçlar için Almanya'daki fabrikasına 1 milyar dolar yatırım yapacak

Ford, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasını elektrikli araç üretim tesisine dönüştürmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan ABD merkezli üretici Ford, 2025 yılına kadar elektrikli araçlara 22 milyar dolar, otonom araçlara da 7 milyar dolar olmak üzere 29 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

ALMANYA'DAKİ FABRİKAYA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Ford'dan yapılan açıklamada; şirketin, gelecek yıllarda tamamen elektrikli araçlar sağlama taahhüdünün bir parçası olarak Köln'deki fabrikaya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.





Köln'deki fabrikanın yenilenerek elektrikli araç üretimine odaklanan bir tesise dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, Avrupalı müşteriler için ilk elektrikli binek otomobillerin 2023'te üretim bandından inmeye başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin Avrupa'daki tüm binek araç yelpazesinin 2026 ortasına kadar sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağı, 2030'a kadar ise tamamen elektrikli sisteme geçilmesinin planlandığı belirtildi.