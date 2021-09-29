Ford, elektrikli araçlara 11,4 milyar dolar yatırım yapacak

Ford, elektrikli araçlara 11,4 milyar dolar yatırım yapacak

Ford, Güney Koreli ortağı SK Innovation ile ABD'de 3 batarya fabrikası ve elektrikli F Serisi kamyonetler için bir montaj tesisi kurmak amacıyla 11.4 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan ABD merkezli üretici Ford'dan yapılan açıklamada, Güney Koreli ortak SK Innovation ile ABD'de 3 batarya fabrikası ve elektrikli F Serisi kamyonetler için bir montaj tesisi kurmak amacıyla, 11.4 milyar dolarlık yatırım yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

FORD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIM

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın Ford'un 118 yıllık tarihindeki en büyük üretim yatırımı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un ABD'nin Tennessee eyaletinde kuracağı mega kampüs ve Kentucky eyaletinde kuracağı ikiz batarya tesisleriyle ülkenin elektrikli araçlara geçişine liderlik edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Tennessee'nin batısında yaklaşık 15 bin 540 dönümlük bir araziye "Blue Oval City" olarak adlandırılan kompleks inşa edileceği ve burada yeni nesil elektrikli F serisi kamyonetler ile gelişmiş bataryaların üretileceği aktarıldı.

Ayrıca, Ford'un 2030 yılına kadar küresel araç hacminin yüzde 40 ila yüzde 50'sinin tamamen elektrikli olmasının beklendiği bilgisine yer verildi.