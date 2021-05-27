Ford, elektrikli araçlara 30 milyar dolar yatırım yapacak

Ford, elektrikli araçlara 30 milyar dolar yatırım yapacak

Ford, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını 2025'e kadar 30 milyar doların üzerine çıkaracaklarını açıkladı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan ABD merkezli üretici Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin batarya geliştirme de dahil elektrikli araçlar için 2025 yılına kadar 30 milyar doların üzerinde yatırım yapmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Şirketin bu "devrime" öncülük ettiği belirtilen açıklamada, 2030 yılına kadar Ford'un küresel araç hacminin yüzde 40'ının tamamen elektrikli olmasının planlandığı aktarıldı.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Ford'un gelecek dönem planlarına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, şirketin elektrikli ve otonom araçlara yönelik yatırımlarını artıracağına işaret edildi.