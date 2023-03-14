Ford, F-150 Lightning üretimine önümüzdeki hafta yeniden başlayacak Ford, yaptığı açıklamada, batarya sorunlarıyl boğuşan F-150 Lightning araçlarının üretimine yeniden başlama yolunda olduğunu söyledi. .

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, tamamen elektrikli pick-up F-150 Lightning bataryasının kalite denetimlerini geçemediğini duyurmuştu.

Denetim sırasında bataryada bazı sorunlar tespit edildiğini açıklayan şirket, F-150 Lightning üretimini ve sevkiyatını şubat ayında durdurdu.

Ford F-150 Lightning'in bataryaları, Güney Koreli tedarikçi SK On tarafından üretiliyor. Söz konusu şirket, şimdiye kadar herhangi bir üretim sorunuyla karşımıza çıkmamıştı. Ford, Tesla'nın ardından ABD'deki en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda.

Üretim yeniden başlıyor

Ford, yaptığı açıklamada, batarya sorunlarıyla boğuşan F-150 Lightning araçlarının üretimine yeniden başlama yolunda olduğunu söyledi.

Ford, yaptığı açıklamada, teslimatların devam etmesi için hala bir tarih belirlemediğini, ancak üretimin "temiz pil paketi stoğu" ile pazartesi günü devam edeceğini söyledi.