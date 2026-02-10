Ford F-150 STX Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford, güç ve dayanıklılığı temsil eden efsanevi F-150 serisini yeni STX modeliyle genişleterek Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu.

Ford Store bayilerinde yerini alan araç, özellikle genç ve modern tasarım arayan pick-up tutkunlarına hitap ediyor.

SPORTİF TASARIMA SAHİP

F-150 STX, 20 inçlik alüminyum jantları ve siyah renkli ön ızgarasıyla oldukça agresif ve dikkat çekici bir dış görünüme sahip.

Gövde rengiyle uyumlu tamponlar ve siyah yan basamaklar, aracın sportif siluetini tamamlayan önemli detaylar arasında yer alıyor.

İÇ MEKAN VE KONFOR DETAYLARI

Aracın ferah yaşam alanında sadelik ve işlevsellik bir arada sunulurken, 6 hoparlörlü ses sistemi standart donanımda bulunuyor.

Sürücü konforunu artırmak adına manuel klima ve iki yönlü bel destekli manuel ayarlı koltuklar iç mekana entegre edilmiş durumda.

GÜÇLÜ MOTOR VE PERFORMANS VERİLERİ

Modelin kalbinde, 542 Nm tork üreten ve 10 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen 2.7 litrelik benzinli EcoBoost V6 motor yer alıyor.

Standart olarak sunulan gelişmiş 4x4 çekiş sistemi, aracın hem arazide hem de asfaltta yüksek performans sergilemesine olanak tanıyor.

FORD F-150 STX TÜRKİYE FİYATI

Sürüş güvenliği için şerit takip sistemi, çarpışma önleme yardımcısı ve geri görüş kamerası gibi teknolojiler her iki modelde de standart olarak sunuluyor.

Yeni F-150 STX, 7 milyon 900 bin TL tavsiye edilen satış fiyatıyla macera severleri bekliyor.