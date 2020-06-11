Ford Fiesta, yeni hibrit seçeneğiyle güncellendi

Ford Fiesta, daha önce açıklandığı üzere markanın elektriklenen modelleri arasındaki yerini aldı.

Elektrikli ve hibrit otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda birçok otomobil üreticisi, kendi elektrikli ve hibrit modelleri üzerinde çalışıyor.

Otomotiv sektöründeki hafif hibrit rüzgarına Ford Fiesta da katıldı. Markanın crossover modeli Ford Puma’da da kullanılan 48V hafif hibrit sistemin, Ford Fiesta’nın yakıt tüketimini yüzde 5 oranında aşağı çektiği söyleniyor.

Fiesta EcoBoost Hybrid olarak adlandırılan versiyonda 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli ünite, küçük bir lityum iyon batarya ve kayış tahrikli entegre marş motoru bulunuyor.

Start-stop ve silindir kapatma teknolojisiyle donatılan bu sistem, Fiesta’ya fazladan 20 Nm tork desteği sağlarken turbo gecikmesini de belli bir oranda azaltıyor.

Araçtaki batarya, frenleme esnasında geri kazanılan enerjiyle şarj ediliyor.

İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ

Ford Fiesta’nın hafif hibrit versiyonunda, iki farklı güç seçeneği bulunuyor. Söz konusu sistem tıpkı Puma’daki gibi giriş seviyesinde 125 beygir ve 210 Nm tork üretirken, daha fazla güç isteyen kullanıcılar için ise 155 beygir ve 240 Nm tork sunuyor.

Her iki versiyon da standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. 125 beygirlik versiyonun yakıt tüketimi WLTP döngüsüne göre 5.0 l/100 km olarak açıklanmış durumda.





KABİNDEKİ GÜNCELLEMELER

Tüm bunların yanında Ford Fiesta’nın kabin teknolojileri de güncellendi. Araçtaki SYNC 3 bilgi-eğlence sisteminin arayüzü elden geçirildi ve butonlar büyütüldü.

Kablosuz akıllı telefon şarj ünitesine de kavuşan Fiesta’da opsiyonel olan Bang & Olufsen ses sistemi kapsamındaki subwoofer’ın yeri değiştirilerek, bagaj kapasitesinin maksimuma çıkarılması sağlandı. Ayrıca Fiesta Active versiyonuna, iki yeni sürüş modu eklendi.

Hybrid Fiesta, yurt dışında 25 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.