Ford, Fiesta'nın ardından Galaxy ve S-Max modellerinin de fişini çekiyor

Ford, Fiesta'nın ardından Galaxy ve S-Max modellerinin de fişini çekiyor

En çok satan modellerinden Fiesta'nın fişini çeken Ford, Galaxy ve S-Max modellerine de veda ediyor.

Elektrikli otomobillere geçişin hızlandığı son yıllarda, birçok marka yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip modellere veda etmeye başladı.

Bu kararların alınmasında, hükümetlerin uyguladığı emisyon yasaklarının da büyük payı var. Elektrikli otomobil sürecine geçişi hızlandıran markalar arasında olan Ford, daha önce içten yanmalı Mustang ve Fiesta'nın üretimine son vermişti.

Ford'dan yapılan resmi açıklamaya göre, 2023'ün ortasına geldiğimizde Fiesta'nın üretimi tamamen duracak.

Ford Galaxy ve S-Max üretimi de sonlanıyor

En çok satan modellerinden Fiesta'nın fişini çeken Ford, Galaxy ve S-Max modellerine de veda ediyor.

Ford Galaxy modeli ilk defa 1996’da Volkswagen ve Ford’un ortak girişimiyle üretilmeye başlandı. Ford Galaxy’nin ilk nesli Volkswagen Sharan ve Seat Alhambra modelleriyle aynı mimaride üretilmişti.

İkinci nesilde ise markanın D segmentindeki temsilcisi Mondeo modeliyle aynı platformu paylaşan model, Avrupa’da tam 820 bin adet satmayı başardı. İkinci nesil Galaxy ise 2006’dan bu yana yaklaşık 570 bin adet sattı.

Ancak Ford, son yıllarda satışlarda oldukça düşüş yaşadı. İşte markanın bu iki otomobili artık üretmek istememesinin nedeni bu.

Ford Galaxy, 2021 yılında sadece 4 bin 700 adet satarken, S-Max 7 bin 400 adet satabildi.