Ford Focus ve Fiesta yolun sonuna geldi

ABD'li otomobil üreticisi Ford, 2025 yılına kadar ürün gamından Fiesta ve Focus modellerini çıkaracak.

24 yıl önce pazara sunulduğunda “Yılın Otomobili' seçilen ve o günden bu yana imza attığı ilklerle segmentinde öne çıkan Ford Focus, yenilenen versiyonuyla geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Birkaç ay önce yeni elektrikli otomobil serisini duyuran Ford, içten yanmalı Mondeo, Focus ve Fiesta modellerinin üretimini durduracağını açıklamıştı.

Ford Focus ve Fiesta 2025'te yollara veda edecek

Ford Focus'un ve Fiesta'nın üretiminin sonlanacağı tarih ortaya çıktı. Açıklamada, 2025 yılında Focus ve Fiesta üretiminin sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

Sırasıyla 1976 ve 1998 yıllarında piyasaya sürülen ve öncelikle Avrupa pazarını hedefleyen Fiesta ve Focus yıllar içinde milyonlarca müşterinin tercihi oldu. Ford Fiesta 46 yıl içinde yedi nesil değiştirirken 22 milyondan fazla sattı.

Ford Avrupa Başkanı Martin, Sander konuyla ilgili açıklamasında, "Elektrikle çalışan bir Fiesta veya Focus piyasaya sürme planımız yok. Pazar değişiyor, sedan ve station wagon günleri sona erdi." ifadelerini kullandı.