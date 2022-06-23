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    Ford Focus yollara veda ediyor: İşte üretimin sonlanacağı tarih

    Ford, en ikonik otomobillerinden olan Focus’un üretimini resmen durduruyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:23
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    Ford Focus yollara veda ediyor: İşte üretimin sonlanacağı tarih

    24 yıl önce pazara sunulduğunda “Yılın Otomobili' seçilen ve o günden bu yana imza attığı ilklerle segmentinde öne çıkan Ford Focus, yenilenen versiyonuyla geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunulmuştu.

    Birkaç ay önce yeni elektrikli otomobil serisini duyuran Ford, içten yanmalı Mondeo, Focus ve Fiesta modellerinin üretimini durduracağını açıklamıştı.

    Ford Focus, 2025'te yollara veda ediyor

    Yeni yapılan açıklamada ise Ford Focus'un üretiminin sonlanacağı tarih ortaya çıktı. Açıklamada, 2025 yılında Focus üretiminin sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

    9 Ağustos tarihinde üretimi ciddi miktarda azaltılacak olan Focus, 2025 yılına kadar kademeli olarak piyasadan çekilecek.

    Bununla birlikte, Mondeo ve Fiesta modellerinin piyasadan çekileceği tarihle ilgili şimdilik bir bilgi yok.

    ford focus

    Ford Focus Türkiye fiyatı

    Geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulan yeni Ford Focus; sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle ilk safhada TrendX serisi ile satışa sunulacak. Daha sonraki günlerde ise Titanium, Active, ST Line donanım seviyeleri de gelecek.

    Yeni Focus, 587 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile Ford Türkiye yetkili bayilerinde müşteriler ile buluşuyor.

    ford focus

    ford focus

    ford focus


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