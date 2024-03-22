Ford, greve giden Alman fabrikasında üretime yeniden başladı Almanya'daki Ford Focus fabrikası, tedarikçi grevi nedeniyle üretimi durdurmuştu. Gelen bilgilere göre, fabrikadaki üretim kaldığı yerden devam ediyor.

ensonhaber.com

Ford'un Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikasında, komşu tedarikçilerde yapılan grevin parça teslimatlarını aksatması üzerine üretim durdurulmuştu.

Fabrikanın iş konseyi başkanı Benjamin Gruschka, yaptığı açıklamada, grevin Ford'a günde yaklaşık 1 milyon euroya (1.09 milyon dolar) mal olduğunu söylemişti.

Söz konusu grev, otomobil üreticisini tesisin tek modeli olan Focus kompakt otomobilinin üretimini durdurmaya zorladı.

Fabrika yeniden üretime başladı

Grev, işçilerin pazartesi günü müzakere edilmiş sosyal toplu sözleşmelerin kabul edilmesi yönünde oy kullanmasının ardından sona erdi.

Gelen bilgilere göre, fabrikadaki Ford Focus üretimi yeniden başladı.

İşçilerin grev kararı

Ford, Avrupa'da yalnızca elektrikli otomobil satmaya başlaması nedeniyle önümüzdeki yıl fabrikada Focus üretimini sonlandıracak ve artık İspanya'daki fabrikada üretime devam edecek. Ancak bu durum, 3 bin 500 işçiyi etkileyecek.

Ford, geçen ay fabrikadaki çalışanlarla 2032 yılı sonuna kadar 1.000 işçinin istihdamının sürdürülmesi, kıdem tazminatı, ikramiyeler, bir transfer şirketinin kurulması ve yeterlilik programlarını içeren bir anlaşmaya vardı.

Tedarikçi şirketlerdeki işçiler, Ford çalışanlarının aldığı aynı anlaşmayı istemişti. Çünkü, tedarikçi firmalarda çalışanlar, ortalama 50 yaşın üzerinde ve alternatif iş bulamayacaklarından korkuyorlar.