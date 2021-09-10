Ford, Hindistan'da üretimi ve satışı tamamen durdurdu

Ford, uzun vadede karlılık görmediği gerekçesiyle Hindistan’daki üretimini ve araç satışını tamamen durdurma kararı aldı.

ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, Hindistan’daki üretim ve araç satış işlemlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ford Hindistan Genel Müdürü Anurag Mehrotra, “Karar, Hindistan'ın otomobil pazarında kalıcı endüstri kapasitesi fazlalığı ve beklenen büyüme eksikliği ile birlikte yıllarca birikmiş kayıplar nedeniyle alındı.

Ülke içi araç üretimini içeren uzun vadeli karlılığa yönelik sürdürülebilir bir yol bulamadık.” ifadelerini kullandı.

Ford, Hindistan'daki otomobil fabrikalarını kapatmasıyla birlikte, geçmişte en büyük üç pazardan biri olarak gördüğü ülkeden ayrılma kararı alırken, yeniden yapılandırma masraflarının yaklaşık 2 milyar dolar olacağı aktarıldı.

4 BİN ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Ford, Hindistan'da satılık araç üretiminin derhal durdurulacağını ve bu durumdan yaklaşık 4 bin çalışanın etkileneceğini duyurdu.

Ayrıca şirket, 2021’in dördüncü çeyreğinde batı Gujarat eyaletindeki bir montaj fabrikasını ve gelecek yılın ikinci çeyreğinde ülkenin Chennai kentindeki araç ve motor üretim tesislerini kapatacağını belirtti.

MARKALAR, HİNDİSTAN'I TERK EDİYOR

Benzinli araçlara yüzde 28’lik vergi uygulanan ülkede, daha önce de Toyota yüksek vergilerden ötürü geçen yıl Hindistan’daki operasyonlarını daha fazla artırmayı düşünmediklerini açıklamış, Harley Davidson ve General Motors da Hindistan pazarından çekilmişlerdi.