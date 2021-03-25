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    Ford, iki elektrikli SUV modeli daha üretecek

    Son zamanlarda elektrikli modellerinin başarısından memnun olan Ford, iki yeni SUV modeli daha üretmek için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 09:42
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    Ford, iki elektrikli SUV modeli daha üretecek

    ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, her ne kadar son zamanlarda çip sıkıntısı nedeniyle bazı fabrikalarda üretimi durdursa da elektrikli araçlar için çalışmalarına hız verdi.

    Ford Authority'nin iddialarına göre Amerika menşeli üretici, şu sıralarda hem kendi logosunu hem de Lincoln logosunu taşıyacak iki adet SUV üzerinde çalışıyor. Hatta bu iki model de Mach-E'nin üretildiği Meksika'daki fabrikada banttan inecek.

    CDX746 ve CDX747 kod adlı modellerin boyutlarının Lincoln Nautilus ile eşit olması bekleniyor. Henüz kesin bir açıklama olmasa da Ford'un Mach-E'nin platformunu bu araçlar için kullanacağını söylemek mümkün.

    GELECEK YIL KARŞIMIZA ÇIKACAKLAR

    Gelen bilgilere göre, elektrikli SUV modelleri 2022 ya da 2023 yılında üretime girecek.

    2023 yılından itibaren ise Ford'un ürün gamında yoğun bir "elektrik tüketimi" göreceğiz. Mustang Mach-E, E-Transit, Ford F-150 Electric ve bu iki model, Ford'un geleceğinin temel taşları olacak.

    ford

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