Ford, İngiltere'ye 230 milyon sterlin yatırım yapacak

Ford, İngiltere'ye 230 milyon sterlin yatırım yapacak

Ford, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Merseyside bölgesinde yer alan Halewood üretim tesisine 230 milyon sterlin ek yatırım yapacağını açıkladı.

Ford, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Merseyside bölgesinde yer alan Halewood üretim tesisine 230 milyon sterlin ek yatırım yapacak.

Markadan yapılan açıklamada, Avrupa'daki elektrikli araçlarda kullanılmak üzere parça üretiminin ilk kez İngiltere'deki Halewood tesisinde yapılacağı, bunun için şirketin mevcut tesise böyle bir yatırım kararı aldığı paylaşıldı.

ELEKTRİKLİ GÜÇ ÜNİTELERİ ÜRETİLECEK

Rakam belirtilmeden İngiliz hükümetinin de bu yatırımı Otomotiv Dönüşüm Fonu ile destekleyeceği belirtilen açıklamada, Halewood tesisinde 2024 yılında benzinli otomobillerdeki motor ve şanzımanın yerini alacak elektrikli güç ünitelerinin üretilmeye başlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, yatırım kararıyla birlikte İngiltere'deki tesisin, daha uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

700 KİŞİLİK İSTİHDAM

Uzmanlara göre, yatırım kararıyla birlikte tesiste çalışan 500 kişinin istihdamının devamı sağlanırken, yaklaşık 700 kişiye de gelecek dönemde yeni istihdam alanı açılmış olacak.