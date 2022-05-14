Ford kararından sonra Rivian hisseleri düştü

Ford'un elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın sekiz milyon hissesini 214 milyon dolara sattığının ortaya çıkmasının ardından, Rivian hisseleri düşüşe geçti.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

Ford, hisse sattı

Ford, elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın sekiz milyon hissesini 214 milyon dolara sattığını duyurdu.

Ford, şu anda yaklaşık 94 milyon adet hisseye veya yüzde 10,5 oranında paya sahip ve Rivian'ın dördüncü en büyük hissedarı.

Rivian hisseleri düştü

Haberin duyulmasının ardından yüzde 14 değer kaybeden hisseler, hissedarları da tetiklemiş gibi görünüyor.

İddialara göre bu düşüşün ardından adı verilmeyen bir hissedar, 13-15 milyon arasında Rivian hissesini satmaya karar verdi.

Ford ve Rivian arasındaki bağın son yıllarda zayıflamaya başladığı biliniyor. Rivian ile yapılmak istenen elektrikli araç model rafa kaldırılırken, iki marka arasındaki AR&GE planlamaları da sona erdirildi.

Elektrikli otomobil üreticisi Rivian, daha önce planlanan 2022 üretimini yarı yarıya 25 bin araca indirmişti.

T.Rowe Price Associates, elektrikli otomobil üreticisinin yüzde 18,2 hissesi ile en büyük hissedarı ve onu Amazon'un yüzde 17,7 hissesi takip ediyor.