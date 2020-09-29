Ford, koronavirüs desteği için Almanya'nın kapısını çaldı

ABD'li otomobil üreticisi Ford, Alman hükümetinden kredi alabilmek için senatoya başvuracak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatarak üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Alman otomobil üreticileri ise geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşüp yardım istemişti.

FORD DA ALMANYA'YA BAŞVURDU

Yeni gelen bilgilere göre, dünya çapındaki organizasyonlarında düzenlemeye giden Ford, Alman hükümetinden destek almak için senatoya başvuracak.

Ford'un toplamda 500 milyon euro değerinde kredi çekmeyi amaçladığı söyleniyor.

Almanya'da iki adet tesisi bulunan Ford, Köln'de bulunan fabrikasında Fiesta üretimi yapıyor. Saarlouis'de bulunan tesis ise şu sıralar yeni nesil Focus'un üretimine odaklanmış durumda.

Ford, hükümetten istediği krediye ek olarak tesislerinin bulunduğu bölgelerin yerel yöneticilerinin de kapısını çalacak. Şimdilik bu iddialara yanıt vermekten çekinen Ford yetkililerinin, önümüzdeki günlerde net bir açıklama yapması bekleniyor.

İddialara göre sendika yetkilileri de Ford'un Almanya'dan çekilme ihtimalini düşünmek istemiyor. Öyle ki 2024 yılında sonlanacak Focus üretiminin ardından Saarlouis tesisine ne olacağı sorusu şimdiden sendikaların gündemine alınmış durumda.