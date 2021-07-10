Ford Mondeo'nun dudak uçuklatan fiyatı

ABD merkezli otomobil üreticisinin modeli için belirlenen 999 bin 800 liralık satış fiyatı, görenleri şaşkına çevirdi.

Otomobillere uygulanan ÖTV dilimleri, bilindiği üzere satış fiyatlarına yansıyor.

Bu durumun son örneği, Ford'un Mondeo modelinde görüldü.

999 BİN 800 LİRA

Ford'un resmi internet sitesinde yer alan fiyat listesinde Mondeo'nun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 999 bin 800 lira olarak belirlendi.

2021 model dizel aracın neredeyse 1 milyon lira olan fiyatı dudak uçuklattı. Listedeki notta, "Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar olup, aracın tüm vergiler dahil satış fiyatıdır." denildi.

AVRUPA'DA SONLANDIRILACAK

Bu arada ABD'de geçtiğimiz yıl sonlandırılan Ford Mondeo ile ilgili benzer bir karar, yakın dönemde Avrupa'da alınacak.

Öyle ki, Mondeo'nun üretimi kıtada Mart 2022'de sona erecek. Karara gerekçe olarak rekabetti daralma gösteriliyor.

Automotive News Europe'a konuşan bir Ford yetkilisi, "Mondeo'nun rekabet ettiği segment, 2000 yılından bu yana yüzde 80 oranında daralma yaşadı." dedi.